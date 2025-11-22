TMW
Cori razzisti della Fiesole all'indirizzo di Vlahovic: speaker e Ranieri invitano i tifosi a smetterla
Una sfida che se in campo non ha regalato grandi emozioni in questi primi venti minuti, sicuramente ha una cornice particolarmente infuocata. Dopo 10 minuti i tifosi della Juventus hanno intonato una serie di cori nei confronti degli avversari denigrando la posizione in classifica. “Tanto già lo so che l’anno prossimo giochi di sabato” si è sollevato dal settori ospiti, con chiaro riferimento al rischio di retrocessione per la Fiorentina.
Grave, invece, quello che è successo pochi minuti dopo, dove Vlahovic è stato vittima di una serie di cori razzisti che hanno portato prima al richiamo dello speaker dello stadio e poi del capitano viola Luca Ranieri. Clima infuocato al Franchi nonostante le temperature bassissime.
