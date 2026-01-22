Loftus-Cheek all'Aston Villa? Per ora nessun'offerta ufficiale: il Milan ha già fissato il prezzo

In casa rossonera il mercato procede a fari spenti, ma sotto traccia qualcosa si muove. A Casa Milan si lavora su più tavoli: da un lato si aspetta il vertice decisivo per il futuro di Mike Maignan, dall’altro si setacciano occasioni utili per rinforzare il pacchetto dei centrali difensivi. Nel frattempo, però, potrebbe aprirsi uno scenario inatteso legato a una possibile cessione eccellente.

Dall’Inghilterra rimbalza infatti l’interesse dell’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek. Il club di Unai Emery, impegnato su più fronti tra Premier ed Europa League, è alla ricerca di rinforzi di qualità e avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Milan, oltre all’ex rossonero Tammy Abraham, oggi al Besiktas. Massimiliano Allegri stima molto il numero 8 e non vorrebbe privarsene senza la certezza di un sostituto all’altezza. Ma per Loftus-Cheek il richiamo della Premier potrebbe essere forte: tornare in Inghilterra significherebbe maggiore visibilità in ottica Mondiale 2026, dopo le recenti convocazioni di Tuchel, e un ruolo potenzialmente più centrale.

Per ora, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, non è arrivata alcuna offerta ufficiale, ma il Milan avrebbe già fissato il prezzo attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che potrebbe trasformare una semplice voce in una trattativa vera. E, forse, cambiare le carte in tavola del mercato rossonero.