Se il Napoli vince acciuffa la Fiorentina! Dal 2018 azzurro-viola-azzurro...

Dal 2018-2019 vincono gli azzurri (per 4 volte) oppure hanno la meglio i gigliati (in 3 occasioni), fra l’altro con l’alternarsi di segni 1 e 2 in schedina. E poiché la passata stagione fu 2-1 per i padroni di casa (Lukaku al 26’, Raspadori al 60’, Gudmundsson al 66’)…

Quello in programma sabato pomeriggio sarà il 77esimo Napoli-Fiorentina di campionato. I precedenti, fra Serie A e cadetteria, raccontano di 35 vittorie dei campani, 22 segni X, 19 successi dei toscani, 102 gol marcati dai padroni di casa a fronte di 76 reti fatte dagli ospiti.

All’andata, al Franchi, fu 3-1 per la squadra di Conte: De Bruyne al 6’ su rigore, Hojlund al 14’, Beukema al 51’, Ranieri al 79’. Un’affermazione che ha portato gli azzurri a 1 sola vittoria di distanza dai viola se contiamo tutti i match di campionato, A più B, casa e fuori: 55-56.

Pertanto, se il Napoli vincerà sabato pomeriggio raggiungerà la Fiorentina per numero di successi.

Situazione in classifica.

Napoli con 43 punti (13V – 4X – 5P con 31GF e 20GS), di cui 24 al Maradona – San Paolo (7V – 3X – 0P con 17GF e 8GS). Dopo il KO in campionato allo Stadium di Torino per 0-3 è caduto anche in Champions League sul proprio campo per 2-3 contro gli inglesi del Chelsea. Fiorentina a 17 (3V – 8X – 11P con 24GF e 34GS), la metà dei quali, 8, in trasferta (1V – 5X – 5P con 9GF e 17GS). Dopo una piccola serie positiva di 2 successi e altrettanti pareggi è arrivato lo stop interno nell’importante sfida salvezza contro il Cagliari.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

76 incontri disputati

35 vittorie Napoli

22 pareggi

19 vittorie Fiorentina

102 gol fatti Napoli

76 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Fiorentina 0-2, 8° giornata 1931/1932

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Fiorentina 2-1, 28° giornata 2024/2025