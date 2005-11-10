Primo gol in Serie A per Rafa Marin: il Napoli raddoppia il vantaggio a Monza
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Pierpaolo Matrone
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28.10.2026 22:10Serie A
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Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Napoli trova la rete del 3-1 in casa del Monza. Bella battuta di Politano, che confeziona il suo terzo assist consecutivo, stavolta per la testa di Rafa Marin, che con l'incornata in girata batte Tornqvist e trova la prima rete in Serie A e la prima con la maglia azzurra.
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