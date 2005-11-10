Inter, Diouf: "Primo tempo complicato, nel secondo abbiamo fatto meglio"

Andy Diouf, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Venezia: “Non è mai facile vincere fuori casa, ma conta farlo. Ci siamo riusciti e ora siamo concentrati per una grande partita (domenica c’è il derby, ndr)”.

Cosa non ha funzionato?

“Giochiamo ogni tre giorni, ma è così… Dobbiamo vincere ogni partita: il primo tempo è stato complicato contro un blocco basso, ma nel secondo abbiamo fatto molto meglio”.

È la mentalità che fa la differenza?

“Certo, quando giochi con un club così grande devi fare in modo di continuare così”.

Le sensazioni in vista del derby?

“È una partita molto importante per noi e per i tifosi, vogliamo vincerla e siamo molto entusiasti”.

Il tuo adattamento alla fascia destra?

“La cosa più importante è far parte della squadra e fare del mio meglio”.