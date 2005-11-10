Apoteosi Genoa, psicodramma Juventus: 2-0 a Marassi. La panchina di Spalletti scotta

Fa festa il popolo rossoblù. Fa festa il "Ferraris". Il Genoa supera la Juventus per 2-0 con i gol realizzati nel primo tempo da Ehizibue e Baldanzi e vola a 10 punti in classifica. Notte fonda per i bianconeri con la panchina di Luciano Spalletti che scotta.

Amorim e Alajbegovic dal 1’

Una novità di formazione per De Rossi rispetto alla vigilia con Amorim in campo al posto di Traoré in quello che di partenza è un 3-4-2-1 ma che nello sviluppo dell'azione può diventare anche un 4-4-1-1. Al fianco del brasiliano torna Frendrup con Ehizibue a destra ed Ellertsson a sinistra. In difesa davanti a Bijlow spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco Osmajic è supportato da Baldanzi e Vitinha. Luciano Spalletti lascia in panchina Woltemade e schiera Alajbegovic al fianco di Kolo Muani nel suo 3-5-2. In porta Vicario con Gatti, Bremer e Lucumì mentre gli esterni sono Kalulu e Cambiaso. A centrocampo c'è Douglas Luiz con McKennie da una parte e Sarr dall'altra.

Monologo rossoblù, Juventus non pervenuta

Per i primi sette minuti si gioca avvolti dalla nebbia dei fumogeni accesi dal pubblico di fede rossoblù e appena la coltre si è alzata é Ellertsson che ci prova in seguito ad un corner ma il suo mancino é impreciso e termina alto. É il preludio al gol che rompe l’equilibrio con Baldanzi che si allarga sulla sinistra e serve un pallone a tagliare l’area di rigore per Ehizibue che calcia di prima intenzione e mette alle spalle di Vicario. La squadra di De Rossi viaggia sulle ali dell’entusiasmo e Osmajic, colto direttamente da un rinvio di Bijlow prova a mettersi in proprio ma coglie l’esterno della rete. I bianconeri non ci sono, il Grifone é padrone del campo e Baldanzi riceve da Vitinha dopo un errore di Kalulu, calcia in porta e, con deviazione, supera Vicario. Prima del riposo ci prova Kalulu ma il difensore bianconero, da ottima posizione calcia a lato.

La musica non cambia

Nella ripresa Spalletti getta nella mischia Zhegrova e Woltemade per Gatti e Alajbegovic con la Juventus che prova ad alzare il proprio baricentro alla ricerca di un gol che accorcerebbe le distanze ma il Genoa si chiude con ordine. Gli ospiti spingono con McKennie che cerca l’imbucata per Kolo Muani ma Marcandalli recupera. Sul capovolgimento di fronte ci prova Vitinha ma il suo tiro termina alto non di molto. I bianconeri, oggi in maglia rosa, si rendono pericolosi con Boga ma si salva la difesa di casa spazzando in prossimità della linea di porta. Al 17’ é Marcandalli che salta più in alto di tutti all’interno dell’area di rigore ma il suo colpo di testa si spegne di poco sul fondo. Sempre su calcio da fermo questa volta sono gli ospiti con Bremer ad andare vicini al gol ma il colpo di testa del brasiliano termina lontano dallo specchio della porta di Bijlow. Nel recupero c'è tempo per un'occasione per Lucumì ma Bijlow si esalta e salva e una traversa di Koopmeiners.