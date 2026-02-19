Goretzka potrebbe restare in Germania: c'è il Leverkusen. Il Bayern ha già il suo erede

Il futuro di Leon Goretzka non sarà con la maglia del Bayern Monaco, ma potrebbe comunque essere ancora in Germania. Già vicino all’addio a gennaio – quando era stato accostato ad Arsenal, Milan e Atletico Madrid – il centrocampista partirà senza dubbio la prossima estate quando scadrà il suo legame con i bavaresi dove era arrivato nel 2018 e con cui ha collezionato finora 294 presenze impreziosite da 48 gol e altrettanti assist.

Secondo la Bild il classe ‘95 potrebbe infatti finire a rinforzare i rivali del Bayer Leverkusen che stanno facendo più di un pensiero sul nazionale tedesco e potrebbero approfittare della volontà del giocatore di non lasciare il proprio paese natale. Per Goretzka quella delle Aspirine sarebbe la quarta maglia di un club tedesco – Bochum e Schalke 04 le altre – vestita in carriera.

Dall’altro lato il Bayern Monaco è alla ricerca di un sostituto in mezzo al campo che possa garantire non solo le qualità fisiche e tecniche del giocatore in uscita, ma anche la sua duttilità tattica. E i bavaresi potrebbero ritrovarselo in casa visto che l’obiettivo è quello di riportare Noel Aseko che attualmente è in prestito all’Hannover (22 presenze e tre gol in questa stagione). Al suo attuale club andrebbero circa 1,4 milioni di euro come premio di valorizzazione.