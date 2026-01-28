Napoli, quanti infortuni. Gotti: "Conte spinge troppo? No, ha esperienza"

Il Napoli si appresta ad affrontare il Chelsea con una lista di infortunati che non permette di fare tante scelte al tecnico Antonio Conte ed al suo staff. Ma per quale motivo il club azzurro fin dall'inizio della stagione deve far fronte a così tanti stop di natura fisica e che tipo di responsabilità può avere chi comanda il gruppo?

A questa domanda ha provato a rispondere l'allenatore Luca Gotti, che dagli studi di Sky Sport ha spiegato: "Da fuori è difficilissimo trovare la chiave per questa cosa, spesso anche da dentro. Ci sono allenatori che spingono tanto le squadre e che mettono in conto di avere un numero di infortuni superiori alla media, ma che fa parte del fatto che spingo tanto l'acceleratore. Nel caso di Conte però non è così, pur essendo un tecnico che fa lavorare molto le sue squadre".

Poi ha spiegato: "Lui e il suo staff hanno grande esperienza. La metodologia dell'allenamento la conoscono perfettamente, sanno adeguarsi ai momenti, sanno giocare ogni tre giorni. Ma ci sono tante variabili da tener conto. I campi di gioco, quelli dove ti alleni, il fatto che cambi chi fa le ecografie, che può dirti che un giocatore possa giocare o meno rispetto allo stesso problema".