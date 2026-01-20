Gotti convinto dalla Juventus di Spalletti: "Identità sempre più forte, anche nei passi falsi"

Come sta andando la nuova Juventus con Luciano Spalletti alla guida? I risultati parlano già chiaro e sembra evidente come, dal suo arrivo, i bianconeri abbiano cambiato marcia. Al contempo però di recente sono arrivati anche delle frenate, come quelle contro Lecce e Cagliari, che hanno fatto sorgere dei dubbi a qualcuno.

Partite che sembravano in controllo per Yildiz e compagni, nelle quali però alla fine la Signora ha lasciato punti pesanti per strada. L'allenatore Luca Gotti però fa notare che ad oggi ci si dovrebbe concentrare su quelle che sono le prestazioni della Juventus nel nuovo ciclo, che mettono in mostra dei segnali evidenti di crescita.

Queste le parole di Gotti dagli studi di Sky Sport: "Come giudico la Juventus? A me sembra che la Juve stia crescendo di continuo. I due passi falsi, dal punto di vista del risultato, sono arrivati all'interno di prestazioni eccellenti, di squadra", ha detto. "Una squadra che ha un'identità sempre più forte", ha aggiunto. Gotti ha fatto poi notare come dalla comunicazione da parte di Spalletti si potesse già intuire che tipo di gare avrebbe offerto la sua squadra: "Si capiva, dalle parole di Spalletti, che lui stava preparando chi guarda le partite a vedere una Juve che dominerà le gare", ha aggiunto.