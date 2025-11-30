Grido Lautaro: botta all'incrocio per sbloccare Pisa-Inter al 70'
L'Inter sblocca la partita a Pisa. Leggerezza in uscita del Pisa, Zielinski recupera palla trovando Pio Esposito che serve Lautaro Martinez nel cuore dell'area di rigore: l'argentino scarica un sinistro imprendibile all'incrocio dei pali. Inter avanti a Pisa al 70'.
