Griezmann lascia l'Atletico ancora una volta: è pronto a sfidare Messi in Florida

Antoine Griezmann è pronto a voltare pagina e a chiudere uno dei capitoli più significativi della sua carriera. L’attaccante francese, come ampiamente preannunciato, lascerà l’Atletico Madrid al termine della stagione e del Mondiale per iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti con l’Orlando City, che ha ufficializzato il suo arrivo.

L’accordo prevede un contratto fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione, e l’inserimento nel roster come Designated Player, segnale chiaro delle ambizioni del club della Florida e del ruolo che il numero 7 dei colchoneros svolgerà. Determinante nella trattativa è stato il direttore Ricardo Moreira, che ha lavorato per portare in MLS uno dei giocatori più rappresentativi della sua generazione.

Griezmann ha spiegato la scelta con parole cariche di entusiasmo: il progetto e la visione dell’Orlando City lo hanno convinto fin dai primi contatti, spingendolo ad accettare una sfida diversa, lontano dalle pressioni del calcio europeo ma non per questo meno ambiziosa. Si chiude così un'avventura straordinaria. Con l’Atletico Madrid, di cui è diventato il miglior marcatore di sempre con 211 reti, il francese ha scritto pagine importanti, confermandosi leader tecnico e simbolo del ciclo guidato da Diego Simeone. Ora è pronto a sfidare Lionel Messi, ex compagno di squadra, in un derby della Florida che si preannuncia spettacolare.

Anche con la nazionale francese il suo impatto è stato enorme: protagonista del trionfo al Mondiale 2018 e della Nations League 2021, ha chiuso il suo percorso internazionale nel 2024 dopo oltre 130 presenze. Ora per Griezmann inizia una nuova fase: meno riflettori, forse, ma la possibilità di lasciare un segno anche oltreoceano e contribuire alla crescita della MLS. Una scelta di vita prima ancora che di carriera, per uno dei calciatori più intelligenti e completi del calcio moderno.