Griezmann da luglio in MLS: "L'Orlando City ha l'ambizione e la visione giuste per me"

Antoine Griezmann ha deciso di proseguire la sua carriera negli Stati Uniti. L’attaccante francese lascerà l’Atletico Madrid nell’estate del 2026 per trasferirsi all’Orlando City, club di Major League Soccer che ha ufficializzato l’accordo per l’arrivo del campione del mondo a partire dalla finestra estiva di mercato. L’intesa, raggiunta con la mediazione del direttore Ricardo Moreira, prevede un contratto fino al termine della stagione 2027-28, con opzione per un ulteriore anno. Il club della Florida tessererà il giocatore come Designated Player una volta completate le formalità burocratiche, tra visite mediche, certificato di trasferimento internazionale e visto di lavoro.

Griezmann ha spiegato così la sua scelta: “Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con l’Orlando City. Fin dai primi contatti ho percepito grande ambizione e una visione chiara del futuro. Non vedo l’ora di fare di Orlando la mia nuova casa e di dare tutto per aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi”.

Il francese, che compirà 35 anni, lascia l’Europa dopo una carriera di altissimo livello con Real Sociedad, Barcellona e soprattutto Atlético Madrid, di cui è il miglior marcatore di sempre con 211 reti. In totale ha collezionato 792 presenze tra club, con 298 gol e 132 assist, vincendo tra l’altro Europa League, Supercoppa UEFA, Copa del Rey e campionato spagnolo di seconda divisione.

Con la nazionale francese è stato protagonista del trionfo al Mondiale 2018 e della Nations League 2021, oltre alla finale raggiunta nel 2022. Nel 2024 ha annunciato il ritiro dai Bleus, chiudendo con 137 presenze, 44 gol e 38 assist. Ora per lui si apre una nuova avventura oltreoceano.