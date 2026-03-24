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A luglio Griezmann lascerà l'Atletico Madrid e volerà in MLS: l'annuncio dell'Orlando City

A luglio Griezmann lascerà l'Atletico Madrid e volerà in MLS: l'annuncio dell'Orlando CityTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:13Calcio estero
Pierpaolo Matrone

A luglio Antoine Griezmann lascerà l'Atletico Madrid e proseguirà la sua carriera negli Stati Uniti. L’attaccante francese ha firmato con l’Orlando City e si trasferirà in Major League Soccer a partire da luglio 2026, quando si aprirà la finestra estiva di mercato. L’accordo, definito con la mediazione del direttore Ricardo Moreira, prevede un contratto valido fino al termine della stagione 2027-28, con opzione per un’ulteriore annata. Il club della Florida ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del campione del mondo 2018, che arriverà dall’Atlético Madrid e sarà tesserato come Designated Player, una volta completate le formalità legate alle visite mediche, al certificato di trasferimento internazionale e al visto di lavoro.

Lo stesso Griezmann ha commentato con entusiasmo la scelta: “Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo con l’Orlando City. Fin dai primi contatti ho percepito grande ambizione e una visione molto chiara per il futuro, aspetti che mi hanno convinto subito”.

Grande soddisfazione anche da parte della proprietà. Il presidente Mark Wilf ha definito l’operazione un momento storico per il club e per la MLS: “È uno dei calciatori più influenti della sua generazione e la sua decisione dimostra la crescita della nostra società. Vogliamo costruire ogni anno una squadra da titolo e l’arrivo di un campione così va in questa direzione”.

Sulla stessa linea il direttore generale Ricardo Moreira: “Griezmann è completo, intelligente e vincente. Porta leadership e mentalità da campione, qualità che alzeranno il livello di tutto l’ambiente”.

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