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Grimaldo sedotto dal Milan, la Juve pensa a Stiller. Tommasi è il dopo-Rocchi: le top news delle 22

Grimaldo sedotto dal Milan, la Juve pensa a Stiller. Tommasi è il dopo-Rocchi: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:00Serie A
Alessio Del Lungo

La Serie A è tornata protagonista nel tardo pomeriggio di oggi, con il Cagliari che ha battuto 3-2 l'Atalanta in casa grazie alla doppietta di Mendy e al gol di Borrelli, che hanno reso inutili le due reti di Scamacca. L'Udinese invece è attualmente in vantaggio 1-0 all'Olimpico sulla Lazio: decisivo Ezhibue.

Dino Tommasi sostituisce Gianluca Rocchi nel ruolo di designatore degli arbitri per la CAN A e B fino al termine della stagione, dopo che l'ormai ex dirigente dei fischietti italiani si è autosospeso dal ruolo a seguito dell'apertura di un'indagine a suo carico (e di altri vertici) presso la Procura di Milano. Si legge, nella nota dell'Associazione Italiana Arbitri che comunica il cambio al vertice delle designazioni: "Dino Tommasi assume le funzioni precedentemente svolte da Gianluca Rocchi come Responsabile della CAN (Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e B). La nomina è stata ufficializzata dal Comitato Nazionale dell’AIA, riunitosi nel pomeriggio".

A proposito di Tommasi come nuovo designatori per la CAN A e B, l'AIA riporta anche alcune dichiarazioni di Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'associazione: "Si tratta di una scelta orientata alla continuità del lavoro, in vista delle ultime gare di Serie A e B e della finale di Coppa Italia. Nel corso degli anni Dino Tommasi ha acquisito un’esperienza dirigenziale di alto livello che gli permetterà di affrontare al meglio questo incarico. A lui e al suo team rivolgiamo i migliori auguri per il prosieguo della stagione. Allo stesso tempo, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il momento difficile che stanno attraversando".

Antonio D'Avirro, avvocato di Gianluca Rocchi, è intervenuto ai microfoni di Mediaset, durante la trasmissione Pressing, per parlare della situazione dell'ormai ex designatore della Serie A e Serie B: "L'ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un'ingiustizia. Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave. Non so se tornerà, sapremo difenderci bene. Stiamo valutando quali iniziative difensive prendere verso giovedì". Infine risponde a chi paragona l'attualità con Calciopoli: "Questa è un'altra cosa, qui si parla di due-tre persone coinvolte mentre allora erano centinaia di persone e una decina di club. Nella contestazione si fa riferimento ad altre persone, chi siano non lo sappiamo: è un reato plurisoggettivo mentre nell'avviso di garanzia è menzionato solo Rocchi".

Alejandro Grimaldo, esterno del Bayer Leverkusen, è ormai da tempo finito nel mirino di molte big europee, tra cui i rossoneri. Intervistato dal portale MilanNews.it, lo spagnolo ha risposto così a una domanda sul suo futuro e sul Diavolo: "Io al Bayer Leverkusen sono felice. Però il Milan è uno dei più grandi club d'Italia con uno stadio, una tifoseria e una squadra incredibile (ride, ndr). Ma io in Germania sono davvero contento. Vedremo... Il Milan è il Real Madrid e il Barcellona d'Italia? Sì, esatto. Vediamo quello che accadrà quest'estate. Mai dire mai? No, ovviamente no. Noi giocatori vogliamo giocare nei migliori club del mondo e il Milan è una squadra storica".

Non c'è solo Gianluca Rocchi tra gli indagati dell'inchiesta che ha provocato un terremoto nel mondo del calcio, ma anche Andrea Gervasoni, supervisore VAR per la Serie A, al quale però viene contestato l'operato per un match di Serie B. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il suo legale Michele Ducci ha spiegato che il suo assistito "dovrebbe rispondere" alle domande del pm Maurizio Ascione nell'interrogatorio fissato per giovedì 30 aprile.

Rafael Leao non sta vivendo un momento molto semplice. L'attaccante del Milan quest'anno è stato impiegato da Massimiliano Allegri nel ruolo di centravanti e le sue prestazioni sono state altalenanti, soprattutto nell'ultimo periodo. Nessuno gli ha mai risparmiato critiche e così il portoghese ha deciso di sospendere momentaneamente il suo account Instagram, che spesso aveva utilizzato per mandare messaggi ai tifosi. Risulta invece ancora attivo su X.

La Juventus ha già incontrato, nei giorni scorsi, gli agenti di Angelo Stiller, centrocampista di proprietà dello Stoccarda. I bianconeri hanno chiesto informazioni perché in quel ruolo Luciano Spalletti ha intenzione di fare un investimento - probabilmente sacrificando Koopmeiners - ancora più che in porta oppure in difesa. Discorsi rimandati per alla fine della stagione.

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