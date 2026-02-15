Infortunio Giacomo Raspadori, i tempi di recupero

Atalanta: infortunio al flessore per Raspadori, salta la Champions a Dortmund

Giacomo Raspadori è uscito all'86' della partita contro la Lazio all'Olimpico, per altro vinta dai bergamaschi per 2-0.

Se venisse confermata una lesione, lo stop potrebbe variare dalle 3 alle 4 settimane, mettendo a rischio anche le prossime sfide di campionato contro Napoli e Sassuolo

Giacomo Raspadori sarà costretto a saltare la trasferta di Dortmund contro il Borussia in Champions League martedì prossimo.

L'attaccante dell'Atalanta, uscito per un problema ad una coscia all'86' della partita contro la Lazio a Roma, ha accusato un risentimento al flessore sinistro.

Il giocatore, arrivato a gennaio dall'Atletico Madrid, ha lasciato la squadra in dieci a sostituzioni finite, medicato con un vistoso bendaggio dai sanitari. Nei prossimi giorni seguiranno gli esami diagnostici ma è impossibile che possa recuperare in tre giorni.

Nell'andata dei playoff mancherà anche Charles De Keteleare, appena operato al menisco interno destro lesionato al corno posteriore durante il riscaldamento lunedì prima della partita con la Cremonese