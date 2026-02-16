Donyell Malen è cresciuto nel mito di Henry. Ma lui la Juventus l'ha solo sfiorata...

Donyell Malen fino a questo momento è per distacco il miglior acquisto di gennaio. Ieri sera l'attaccante olandese ha nuovamente aggiornato il suo score, in un mese di Serie A ha realizzato cinque reti in altrettante partite disputate. "Ha le caratteristiche migliori per un attaccante: rapido, veloce, sa tirare e scambiare con i compagni. Sta segnando con grande frequenza ed è messo nelle condizioni di essere costantemente pericoloso", ha dichiarato nel post-gara Gian Piero Gasperini che poi ha aggiunto. "L'atteggiamento visto al Maradona lo abbiamo avuto sempre in campionato, anche nel girone di andata. Ma con Malen avremmo qualche punto in più..."

Dopo ieri l'attaccante olandese è già il secondo miglior marcatore della Roma in campionato a un solo gol da Matias Soulé. Può diventare uno dei fattori determinanti nella corsa per terzo e quarto posto che vede coinvolte Roma e Juventus, ma a questo punto anche Napoli e Atalanta.

La seconda doppietta consecutiva realizzata da Malen in campionato non è servita per consegnare alla Roma i tre punti, ma ha comunque permesso alla squadra giallorossa di venir fuori da questo 25esimo turno di Serie A caratterizzato da due big match con un punto in più rispetto alla Juventus. A una squadra che avrebbe eccome avuto bisogno di un centravanti come l'olandese e invece, nonostante le ripetute richieste di Spalletti, ha attraversato l'ultima campagna trasferimenti senza alcun cambio in attacco.

Chissà se a conti fatti ciò che ha fatto la Roma e non ha fatto la Juventus sarà un fattore determinante per la corsa al quarto posto, all'appello mancano ancora tredici giornate di campionato. Di certo c'è che proprio Malen in passato - quando ancora vestiva la maglia del PSV - fu a lungo un obiettivo proprio della società bianconera. Cresciuto nel mito di Henry, fu lanciato con continuità dal club di Eindhoven dal 2019 per sostituire Lozano e un anno dopo - al termine di un'Eredivisie da 31 presenze e 10 reti - finì nel mirino della Juventus. Il prezzo in quel momento non era molto diverso da quello che ha permesso alla Roma un mese fa di chiudere l'operazione: 25 milioni di euro. Era la Juve di Andrea Pirlo, sarebbe stato il primo anno senza tricolore dopo nove Scudetti di fila. Ma quell'estate nonostante i ripetuti contatti con Mino Raiola la Juve decise di andare su altri profili e così Malen restò in Olanda. Andrà via solo due stagioni più tardi: prima il Borussia Dortmund, poi l'Aston Villa e infine la Roma. L'approdo in Italia cinque anni e mezzo dopo averla solo sfiorata.