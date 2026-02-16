Spalletti, quella volta che sfiorò la Turchia: ad agosto il tentativo del Besiktas e il no

La Juventus non ha tempo di recriminare o rimuginare su quanto accaduto nel Derby d'Italia contro l'Inter. Domani ci sarà da gestire il bollente Rams Park di Istanbul, per la gara d'andata dei playoff di Champions League, e Luciano Spalletti dovrà gestire due minacce reali nell'area di rigore bianconera. La prima l'ha allenata ai tempi del Napoli, Victor Osimhen, la seconda invece ha flirtato con il club piemontese per un eventuale trasferimento a gennaio e si tratta di Mauro Icardi.

Una partita obbligatoriamente da vincere, Ça va sans dire, perché in palio ci sono 11 milioni di premio Uefa in un confronto parallelo per l'Europa con Como, Roma e Atalanta. Il quarto posto in campionato non è affatto sicuro, quindi riuscire a valicare il Galatasaray nel doppio incrocio di Champions League delle prossime due settimane è quanto più cruciale.

Intanto, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, è emerso un retroscena riguardo la carriera da allenatore di Luciano Spalletti. Infatti il tecnico di Certaldo mesi prima del suo approdo sulla panchina bianconera avrebbe potuto finire ad allenare in Turchia: verso la fine di agosto scorso, quando era senza squadra post-addio alla Nazionale italiana, il Besiktas lo aveva avvicinato. Erano i tempi del licenziamento di Solskjaer, ma l’ex ct rispose con un "no" e non accettò la proposta del club di Super Lig.