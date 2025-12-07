Ha saltato il Bologna per diventare papà. Lazio, gli auguri a Pellegrini: "È nato Sebastiano"

Nel pomeriggio erano sorte le prime anticipazioni, poi al momento della diramazione delle formazioni ufficiali di Lazio-Bologna (1-1 e con espulsione di Mario Gila) è arrivata la conferma definitiva. Luca Pellegrini ha saltato la super sfida dell'Olimpico perché la partner Jennifer Casula era in procinto di dare vita al figlio del calciatore biancoceleste.

L'annuncio in azzurro. Con via libera del club capitolino, il terzino sinistro quindi ha potuto vivere da vicino il momento speciale. Accanto a cari, famiglia e nuova mamma Pellegrini, che ha messo alla luce un maschietto proprio nel momento in cui i compagni di squadra di Pellegrini erano in campo per giocare contro il Bologna: "È nato Sebastiano, primogenito di Luca Pellegrini. Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Luca e mamma Jennifer", ha reso noto la Lazio tramite comunicato ufficiale.

Tutto a distanza di una quarantina di minuti circa dal triplice fischio finale di un finale concitatissimo all'Olimpico. Dove la Lazio è rimasta in 10 dal 78' per doppia ammonizione e relativa espulsione di Gila comminata dall'arbitro Fabbri. Le prime ricostruzioni e reazioni post-partita in proposito sono già emerse.