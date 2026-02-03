Esclusiva TMW Agente Icardi smentisce: "Dieci gol? Mai detto. Galatasaray non chiede 15 milioni"

"Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus. Così come non è vero che il Galatasaray ha chiesto 15 milioni per il suo cartellino". A dirlo a TMW è l'agente dell'attaccante argentino, Letterio Pino, che smentisce le indiscrezioni degli ultimi giorni. "Una volta le notizie si verificavano, invece ora basta scrivere una falsità e la riprendono tutti. Sono due stupidaggini grosse come una casa".

Come scritto questa mattina, Icardi aveva detto di sì a un contratto di sei mesi e c'erano state delle call per capire come intavolare la trattativa, con la Juventus che avrebbe pagato al Galatasaray una cifra per colmare, di fatto, quanto avrebbe guadagnato. Serviva l'intercessione del calciatore con il presidente, magari mettendo sul piatto una rinuncia economica per potere tornare in Italia, anche solo per sei mesi. Sul contratto ci sarebbe stata un'opzione sulla qualificazione in Champions che avrebbe fatto scattare un altro anno di accordo.

Le parole di Chiellini hanno fatto saltare il banco, quelle di Luciano Spalletti pure. Non è mai stata formalizzata un'offerta, quindi non c'è nemmeno stata una possibile da parte dei turchi. Serviva trattare, ma così non c'erano le basi. Alla fine Mauro Icardi è rimasto al Galatasaray con uno stipendio da complessivi undici milioni di euro e potrebbe anche ricevere un'offerta per il rinnovo nelle prossime settimane.