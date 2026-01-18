Hellas Verona, i convocati di Zanetti per la Cremonese: c'è subito il nuovo acquisto Lirola
Il nuovo arrivato Pol Lirola è subito convocato. Oltre ai vari Belghali, Bella-Kotchap, Akpa-Akpro e Martin Frese, però, anche Nicolas Valentini e Moatasem Al-Musrati non saranno a disposizione per la partita di domani con la Cremonese a causa di risentimenti muscolari dell'ultimo minuto. Assente poi Unai Nunez, squalificato. Niasse, non al meglio, ce la fa invece a rientrare in tempo. Di seguito i convocati dell'Hellas Verona di mister Zanetti per il 21° turno di Serie A:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Lirola, Oyegoke, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou.
Centrocampisti: Serdar, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Kastanos.
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Isaac.
