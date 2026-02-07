Hellas Verona, Nelsson: "Continueremo a lottare per raggiungere l'obiettivo"
Al termine del match pareggiato contro il Pisa al "Bentegodi", il difensore del Verona Victor Nelsson ha commentato ai canali ufficiali del club: "Voglio dire che ci dispiace per i nostri tifosi perché avremmo voluto una vittoria. E' stata una partita difficile come tutte in Serie A. I tre punti sarebbero stati meglio ma continueremo a lottare per raggiungere l'obiettivo.
Nella prossima partita giocheremo contro il Parma. Questa settimana è stata particolare per il cambio di allenatore però questo non ci ha distolto dall'allenarci e a dare tutti noi stessi per raggiungere l'obiettivo dobbiamo concimare a crederci e far sì che questo possa accadere a partire dalla partita di Parma dove cercheremo di conquistare la vittoria".
