Verona, Nelsson: "Partita molto importante contro un avversario forte"

Nel pre partita di Hellas Verona-Torino, il difensore degli scaligeri Victor Nelsson è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un commento sulla condizione della squadra.

Quanto è importante tornare quelli delle due vittorie consecutive prima di San Siro?

"Certo, oggi è una partita molto importante, contro un avversario forte. Ci siamo allenati bene per tutta la settimana e speriamo di poter conquistare una vittoria oggi".

Le formazioni ufficiali di Verona-Torino

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Sarr, Bradaric, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Niasse, Gagliardini, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Aboukhlal, IIkhan, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams

A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembelè, Casadei, Asllani, Biraghi, Tameze, Zapata, Nije

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)