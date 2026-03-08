Live TMW Hellas Verona, Sammarco: "Mi auguro questo successo sia un punto di partenza"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo dell'Hellas Verona contro il Bologna nella ventottesima giornata della Serie A 2025/26 (1-2 il risultato finale firmato dalle reti di Rowe, Frese e Bowie), è intervenuto Paolo Sammarco. Il tecnico scaligero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.23 - Inizia la conferenza stampa di Paolo Sammarco.

Quanto la rende soddisfatto questa prima vittoria in Serie A?

"È una gioia incredibile perché sentivo il peso del momento. È un booster di energia per lo staff e per l'ambiente. Abbiamo fatto un'ottima partita, soffrendo il giusto contro un bel Bologna che veniva da un grande periodo".

Può essere un nuovo punto di partenza?

"Me lo auguro. Spero che quello che stiamo facendo porti risultati ma anche compattezza. Abbiamo meritato il successo. La squadra sta crescendo e dobbiamo prendere fiducia da queste prestazioni. Ora dobbiamo prendere il buono di questa partita e preparare già al massimo la prossima sfida perché non abbiamo fatto nulla".

Come giudica la prestazione di Harroui?

"Credo che stia dimostrando il suo reale valore. Aveva bisogno di continuità ma ha ancora margini di crescita. Lui come Gagliardini hanno fatto una grande prova".

17.32 - Termina la conferenza stampa di Paolo Sammarco.