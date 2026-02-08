Hernanes su Romagnoli: "Quando sei giocatore, vieni chiamato a essere quasi un supereroe"

Intervenuto dallo studio di 'Fuoriclasse' su DAZN, Hernanes ha analizzato il momento che sta attraversando Alessio Romagnoli dopo il suo mancato trasferimento all'Al Sadd di Mancini a gennaio. L’ex centrocampista biancoceleste ha sottolineato come il ruolo del calciatore imponga spesso una gestione emotiva fuori dal comune.

"Quando sei un giocatore vieni chiamato a essere quasi un supereroe. Sviluppi una capacità che non è normale, perché devi saper governare situazioni complicate: magari vorresti andare in una direzione, ma non ti è possibile farlo. Credo che Romagnoli abbia rimesso ordine nelle sue idee, abbia accettato la realtà che si è trovato davanti. Da giocatore maturo, ha compreso il contesto e andrà avanti giocando per la Lazio".

