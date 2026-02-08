Hernanes su Romagnoli: "Quando sei giocatore, vieni chiamato a essere quasi un supereroe"
TUTTO mercato WEB
Intervenuto dallo studio di 'Fuoriclasse' su DAZN, Hernanes ha analizzato il momento che sta attraversando Alessio Romagnoli dopo il suo mancato trasferimento all'Al Sadd di Mancini a gennaio. L’ex centrocampista biancoceleste ha sottolineato come il ruolo del calciatore imponga spesso una gestione emotiva fuori dal comune.
"Quando sei un giocatore vieni chiamato a essere quasi un supereroe. Sviluppi una capacità che non è normale, perché devi saper governare situazioni complicate: magari vorresti andare in una direzione, ma non ti è possibile farlo. Credo che Romagnoli abbia rimesso ordine nelle sue idee, abbia accettato la realtà che si è trovato davanti. Da giocatore maturo, ha compreso il contesto e andrà avanti giocando per la Lazio".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile