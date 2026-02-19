Parla Hojlund, Il Mattino: "Presto risentiremo l'urlo Champions al Maradona"
"Presto risentiremo l'urlo Champions al Maradona": parole di Rasmus Hojlund, riprese oggi in prima pagina da Il Mattino per farci il consueto titolo dedicato al Napoli. L'attaccante danese, arrivato in estate dal Manchester United per colmare l'assenza dettata dall'infortunio di Lukaku, vede gli azzurri nella massima competizione europea anche nella prossima stagione.
Da citare, infine, anche il fondo di Francesco De Luca. Ecco un piccolo estratto: "Chivu, lascia stare Diego: quella mano era la rivolta di un popolo". Il riferimento era alle parole pre Bodo-Inter, in cui il tecnico ha detto che episodi come quello con protagonista Bastoni c'erano anche ai tempi di Maradona (protagonista della celebre 'Mano de Dios' ai Mondiali di Messico '86).
