In alto vincono tutte tranne la Juventus, scatto salvezza del Lecce: Serie A, la classifica

Che pressione su Milan e Como. Le due squadre scenderanno in campo il prossimo 18 febbraio, nel recupero della gara rinviata nell’ambito della 24ª giornata, a causa dell’indisponibilità di San Siro per la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026. Troveranno una classifica complicata dal fatto che tutte le principali rivali per i piani alti, a partire dall’Inter, abbiano vinto.

Discorso opposto in coda: le ultime tre pareggiano (Pisa e Verona nello scontro diretto, la Fiorentina con il Torino), ne approfitta il Lecce che si porta a +3 sui viola in questo momento virtualmente retrocessi. Occhio alla Cremonese: tre punti nelle ultime dieci giornate, e la zona rossa non è mai stata così vicina.

La classifica aggiornata della Serie A

Inter 58 (24 partite giocate)

Milan 50 (23)

Napoli 49 (24)

Juventus 46 (24)

Roma 46 (24)

Como 41 (23)

Atalanta 39 (24)

Lazio 33 (24)

Udinese 32 (24)

Bologna 30 (24)

Sassuolo 29 (24)

Cagliari 28 (24)

Torino 27 (24)

Parma 26 (24)

Genoa 23 (24)

Cremonese 23 (24)

Lecce 21 (24)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 15 (24)

Verona 15 (24)

Hellas Verona - Pisa 0-0

Genoa - Napoli 2-3

3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)

Fiorentina - Torino 2-2

26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)

Bologna - Parma 0-1

90' + 5 Ordonez

Lecce - Udinese 2-1

5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda

Sassuolo - Inter 0-5

11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique

Juventus - Lazio 2-2

45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)

Atalanta - Cremonese 2-1

14’ Krstovic, 25’ Zappacosta, 90+5 Thorsby (C)

Roma - Cagliari 2-0

25’ e 65’ Malen

Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)