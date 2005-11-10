Cagliari, Caprile superstar: "La deviazione sulla traversa? Ero fermo, serve anche fortuna"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 00:15Serie A
autore Paolo Lora Lamia
08.11.2026 00:15Serie A
Il portiere dei sardi dopo il successo sul Frosinone: "Siamo un grande gruppo, solo con l'aiuto di tutti possiamo arrivare alla salvezza".
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Il portiere del Cagliari Elia Caprile ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Frosinone vinto per 1-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.
Vittoria importante?
"Vittoria fondamentale, venivamo da due partite giocate bene e perse per episodi sfortunati. Oggi volevamo vincere a tutti i costi, va bene così: garnde vittoria".
Ci racconti la deviazione sulla traversa?
"Ero fermo e un pizzico di fortuna serve sempre".
Grande esordio per Grandu.
"Siamo un grande gruppo, è sempre stato la nostra forza. Solo con l'aiuto di tutti possiamo arrivare alla salvezza".
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