Sassuolo, Laurienté il rinnovo più spinoso. Si procede con Thorstvedt, con Matic sarà automatico

Il Sassuolo ha prolungato due contratti importanti dopo il ritorno in Serie A. Il primo, quello di Domenico Berardi, fino al 2029. Il secondo, quello di Tarik Muharemovic, prolungato fino al 2031. Il club neroverde sta parlando con gli agenti degli altri elementi in scadenza nel 2027 perché in scadenza nel 2026 ci sarebbero solo Filippo Romagna e Nemanja Matic, che però hanno nel contratto un'opzione per il prolungamento automatico, e poi il terzo portiere Giacomo Satalino.

Laurienté il caso spinoso

I 'problemi' sorgono per i contratti in scadenza tra due anni, dunque nel 2027. La questione più annosa riguarda quella di Armand Laurienté. Negoziazioni interrotte con l'esterno francese che in estate era stato di fatto ceduto al Sunderland ma poi la trattativa è saltata sul più bello. Il giocatore vorrebbe fare le valigie, anche a gennaio, e in casa Sassuolo non faranno la corsa a chiudere la porta a chiave per il suo addio. Come sempre però tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno sulla scrivania dei dirigenti sassolesi.

Gli altri in scadenza

Anche Kristian Thorstvedt ha un contratto in scadenza nel 2027. Per lui contatti in corso tra le parti e trattative ben avviate. Diverso il discorso per Andrea Pinamonti che vorrebbe misurarsi con una realtà diversa ed è stato pagato 20 milioni. Guadagna 2,3 milioni di euro netti, il rinnovo in questo momento appare un discorso complicato anche da avviare. Stesso discorso ma differenti motivi per Luca Moro, Yeferson Paz, Nicholas Pierini e Cas Odenthal, tutti a scadenza nel 2027, qualcuno già con la valigia in mano a gennaio.