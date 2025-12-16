Il Mondiale fa ricco Lineker: accordo da 16 milioni di euro con Netflix per un podcast sul torneo

Goalhanger, la società co-fondata dalla leggenda del calcio inglese Gary Lineker, ha raggiunto un accordo con Netflix per la produzione di una serie di podcast esclusivi durante i Mondiali di calcio del 2026. Secondo quanto riportato dal Times, il valore totale dell'accordo ammonta a circa 14 milioni di sterline (circa 16 milioni di euro), superando l'impressionante quota di 1,6 milioni di sterline (1,8 milioni di euro) a settimana.

Il podcast, intitolato "The Rest Is Football", accompagnerà gli ascoltatori per tutta la durata del torneo e vedrà la partecipazione fissa, oltre a Lineker, anche di Alan Shearer e Micah Richards. Gli incassi generati dall'accordo saranno utilizzati anche per coprire le fee degli ospiti speciali che interverranno nello show.

Gary Lineker, nato nel 1960 a Leicester, è uno dei più grandi attaccanti inglesi. Iniziò la carriera al Leicester City (1978-1985), poi passò all'Everton (1985-1986, capocannoniere), al Barcelona (1986-1989, vincendo Copa del Rey e Coppa delle Coppe), al Tottenham (1989-1992, FA Cup 1991) e al Nagoya Grampus (1992-1994). Segnò oltre 280 gol nei club, unico a essere capocannoniere in Inghilterra con tre squadre diverse. Con l'Inghilterra (80 presenze, 48 gol) vinse la Scarpa d'Oro ai Mondiali 1986. Ritiratosi nel 1994, divenne iconico presentatore BBC di Match of the Day (1999-2025), lasciando nel 2025 dopo delle controversie.