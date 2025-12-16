Sospiro di sollievo per Rush: l'ex Juve e Liverpool, dimesso ieri dall'ospedale, sta molto meglio

Buone notizie dal Galles: Ian Rush, l'ex attaccante e leggenda del Liverpool e della nazionale gallese, è stato dimesso dall'ospedale dopo aver trascorso due giorni in terapia intensiva la scorsa settimana a causa di una grave forma influenzale. Il 64enne era stato ricoverato al Countess of Chester Hospital per difficoltà respiratorie, ma ha risposto positivamente alle cure ed è potuto tornare a casa lunedì. Il Liverpool ha voluto ringraziare pubblicamente la struttura ospedaliera per aver fornito "la migliore assistenza possibile al nostro ambasciatore e leggenda".

Rush, che vanta 73 presenze con il Galles, ha avuto una lunga carriera che lo ha visto vestire, tra le altre, anche le maglie di Juventus, Leeds, Newcastle, Sheffield United, Wrexham e Sydney Olympic prima del ritiro avvenuto nel 2000. Si apprende che il processo di recupero sta procedendo bene.

Rush ha giocato con la maglia del Liverpool dal 1980 al 1987 e poi dal 1988 al 1996. Con i Reds ha totalizzato 660 presenze (sesto più presente di tutti i tempi nella storia del club) e segnato 346 gol (come già detto, miglio realizzatore all time). Nei suoi due periodi ad Anfiled ha fatto incetta di trofei: 5 campionati inglesi, 2 Coppe dei Campioni, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega e 6 Charity Shield. Nel momento in cui ha lasciato Liverpool, ha tentato l'avventura in Serie A giocando una stagione con la maglia della Juventus senza lasciare il segno.