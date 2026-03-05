Jack Bonaventura appende gli scarpini al chiodo: i numeri di una carriera lunga quasi 20 anni

Giacomo Bonaventura ha deciso di chiudere la sua carriera da calciatore professionista. A 36 anni l’ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha annunciato il ritiro dopo l’ultima esperienza con l’Al-Shabab in Saudi Pro League. Una decisione maturata nelle ultime settimane e svelata pochi minuti fa sui social, dove ha raccontato di non sentire più lo stesso fuoco dentro che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Per Jack finisce un percorso lungo quasi vent’anni, costruito con continuità e qualità tecnica, che lo ha reso uno dei centrocampisti più affidabili del calcio italiano della sua generazione.

Nato a San Severino Marche il 22 agosto 1989, Bonaventura è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta. Dopo le prime esperienze tra i professionisti in prestito con Pergocrema e Padova, si è affermato definitivamente con la maglia nerazzurra, contribuendo anche alla promozione in Serie A nella stagione 2010-2011. Nel 2014 il passaggio al Milan, dove ha vissuto il periodo più lungo della sua carriera diventando un punto fermo del centrocampo rossonero grazie alla sua capacità di giocare sia da mezzala sia da trequartista. Nel 2020 la nuova tappa alla Fiorentina, con cui ha ritrovato continuità e un ruolo centrale nel progetto tecnico, prima dell’ultima esperienza esotica in Arabia Saudita con l’Al-Shabab.

Bonaventura chiude la carriera con oltre 500 presenze tra i professionisti, di cui 380 in Serie A, accompagnate da più di 90 gol complessivi e 18 presenze con la Nazionale italiana. Nel suo palmarès figurano la Serie B 2010-2011 con l’Atalanta e la Supercoppa Italiana 2016 con il Milan. Centrocampista tecnico e intelligente tatticamente, capace di abbinare qualità negli inserimenti e visione di gioco, è stato per anni un giocatore prezioso per equilibrio e continuità. A livello di club, ha totalizzato 135 presenze, 24 gol e 16 assist con l'Atalanta, 184 presenze, 35 gol e 30 assist col Milan, 162 presenze, 22 gol e 22 assist con la Fiorentina e 33 presenze, 4 gol e 3 assist con l'Al-Shabab.