Il Torino può battere il Napoli due volte nello stesso campionato: non accade da 17 anni

Sarà la sfida tra Napoli e Torino ad aprire il nuovo weekend di Serie A, partita in programma domani alle 20:45. Al Diego Armando Maradona si affrontano due squadre che arrivano all’appuntamento dopo risultati positivi nell’ultimo turno di campionato e con l’obiettivo di dare continuità al proprio momento.

Gli azzurri si presentano alla gara forti del successo conquistato contro l’Hellas Verona. Una vittoria arrivata in extremis grazie al gol di Romelu Lukaku al 95’, rete che ha deciso la partita e che rappresenta anche la prima marcatura stagionale dell’attaccante belga, rimasto fermo a lungo per l’infortunio accusato durante il precampionato. Anche il Torino arriva con il morale alto. I granata hanno infatti superato 2-0 la Lazio guidata da Maurizio Sarri nell’ultimo turno di Serie A, grazie alle reti firmate da Simeone e Duván Zapata.

Dal punto di vista statistico, la formazione piemontese ha un obiettivo per certi versi storico a portata di mano. Dopo l’1-0 ottenuto nella gara d’andata, il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le partite stagionali di campionato per la prima volta dalla stagione 2008/09. Dall’altra parte, però, i numeri raccontano anche la continuità offensiva dei partenopei in questo confronto. Il Napoli infatti non resta per due gare consecutive senza segnare contro i granata in Serie A dal 2019, un dato che testimonia la tradizionale capacità realizzativa degli azzurri in questa sfida.