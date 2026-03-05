Lautaro: "Bremer il difensore più forte incontrato in A". Com'è andato il duello tra i due

Nel corso della chiacchierata che Lautaro Martinez ha fatto con i suoi fan tramite la piattaforma theresidency.io, il centravanti dell'Inter ha spiegato come Gleison Bremer sia il difensore più forte contro cui ha giocato in Serie A. Il Toro ha affrontato 14 volte il brasiliano: il bilancio è di 8 vittorie (5 risalenti ai tempi del Torino), 3 pareggi e 3 sconfitte. L'argentino ha segnato 5 gol, ma solo uno da quando il centrale veste la maglia della Juventus.

Scendendo nel dettaglio si vede come Lautaro Martinez abbia faticato in quasi tutti gli ultimi match, eccezion fatta per la gara di andata della stagione 2023-2024, quando punì i bianconeri anticipando Gatti dopo un assist perfetto di Thuram, che bruciò proprio Bremer sull'esterno. Di seguito tutti i dettagli degli incroci tra i due:

2019-2020 - Torino-Inter 0-3 (13^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 69 minuti con gol, Bremer in campo 56 minuti)

2019-2020 - Inter-Torino 3-1 (32^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 84 minuti con gol, Bremer in campo 90 minuti)

2020-2021 - Inter-Torino 4-2 (8^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 25 minuti con gol, Bremer in campo 90 minuti)

2020-2021 - Torino-Inter 1-2 (27^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 89 minuti con gol, Bremer in campo 90 minuti)

2021-2022 - Inter-Torino 1-0 (19^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 69 minuti, Bremer in campo 90 minuti)

2021-2022 - Torino-Inter 1-1 (29^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 67 minuti, Bremer in campo 90 minuti con gol)

2022-2023 - Juventus-Inter 2-0 (13^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 90 minuti, Bremer in campo 90 minuti)

2022-2023 - Inter-Juventus 0-1 (27^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 90 minuti, Bremer in campo 90 minuti)

2022-2023 - Juventus-Inter 1-1 (Semifinale di andata di Coppa Italia, Lautaro in campo 86 minuti, Bremer in campo 90 minuti)

2022-2023 - Inter-Juventus 1-0 (Semifinale di ritorno di Coppa Italia, Lautaro in campo 78 minuti, Bremer in campo 90 minuti)

2023-2024 - Juventus-Inter 1-1 (13^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 90 minuti con gol, Bremer in campo 90 minuti)

2023-2024 - Inter-Juventus 1-0 (23^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 90 minuti, Bremer in campo 90 minuti)

2025-2026 - Juventus-Inter 4-3 (3^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 64 minuti, Bremer in campo 90 minuti)

2025-2026 - Inter-Juventus 3-2 (25^ giornata di Serie A, Lautaro in campo 90 minuti, Bremer in campo 90 minuti)