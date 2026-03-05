Inter, Lautaro e il futuro. Le ultime in vista del derby, Bonaventura si ritira: le top news delle 22

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato così agli studenti della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, come raccolto da TMW: "Io adotto sempre una frase che chiaramente non è mia, ma con i giocatori quando ci capita ogni tanto di perdere, e dice noi non perdiamo mai, noi o vinciamo o impariamo. Questa è una è una condizione fondamentale. Dalle sconfitte si impara molto di più che dalle vittorie. Faccio un esempio, l'altra sera contro la Juventus, fosse finita 3-2 la partita a 30 secondi dalla fine, a un minuto dalla fine, noi saremmo sicuramente stati tutti molto più felici, e martedì avremmo ripreso la partita senza andare a vedere, gli errori che abbiamo fatto. Senza andare a verificare perché abbiamo preso un gol in quel modo, perché non siamo stati capaci magari negli ultimi minuti. Eppure la partita era la stessa. è cambiato un episodio e può far cambiare tutto. La forza è questa, imparare dalle sconfitte, imparare dagli esami andati male".

Il Milan prova a recuperare Davide Bartesaghi per il match contro l'Inter. L'esterno sinistro è in forse per domenica e al suo posto si scalda Estupinan. Tra i nerazzurri è corsa contro il tempo per Ange-Yoan Bonny, che domani dovrebbe rientrare in gruppo.

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è intervenuto a Radio Sportiva, parlando così di Domenico Berardi: "È da Nazionale, sicuramente. Io sono di parte ma cerco di essere anche realista. Lo vedo tutti i giorni, lo vedo negli allenamenti e lo vedo la domenica come gioca. Oggi è un giocatore che ha caratteristiche e qualità che lo possono vedere chiunque quando viene alla partita, per cui è un giocatore che è diventato anche completo perché è maturato. È vero che ha avuto anche un infortunio due anni fa, un infortunio importante, ma ha recuperato. Ha giocato anche il campionato di Serie B e quest'anno è tornato proprio ai suoi massimi livelli. Poi dopo deciderà Gattuso ma io quello che posso dire è che è un giocatore da nazionale".

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha risposto alle domande dei tifosi in una chat organizzata dall'app theresidency.io, parlando anche di un suo possibile ritorno al Racing: "Me lo hanno chiesto in tanti... Sì, certo, un domani mi piacerebbe molto. Il recupero dall'infortunio procede molto bene, ogni giorno va meglio. Sogno di vincere la Champions League, ma la cosa più importante nel calcio è conquistare il Mondiale". Chiosa sul più forte mai affrontato in A: "Bremer".

Giacomo Bonaventura si ritira. All'età di di 36 anni, il centrocampista dell'Al Shabab ed ex tra le altre di Atalanta, Milan e Fiorentina ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: "Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e secondo me non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo ho preso questa decisione".