Niente Benevento per protesta? Pelligra allora va al Massimino: a Catania c'è il maxischermo

© foto di luca.bargellini
Oggi alle 21:02Serie C
Pierpaolo Matrone

Clima da grande appuntamento anche lontano dal campo per la sfida tra Benevento e Catania, match di cartello della trentesima giornata del Girone C di Serie C. La partita, che mette di fronte prima e seconda in classifica, si sta disputando al “Vigorito”, ma senza la presenza dei tifosi siciliani. Nelle ore precedenti alla gara, infatti, il prefetto della provincia di Benevento ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia, annullando anche i tagliandi già acquistati con relativo rimborso. Una decisione che non è stata accolta con favore dal club rossazzurro, che ha però scelto una soluzione alternativa per permettere ai propri sostenitori di vivere comunque insieme un appuntamento così importante.

La società etnea ha infatti organizzato la visione collettiva della partita allo stadio “Massimino”, dove è stato installato un maxi schermo. In una nota ufficiale il club ha spiegato l’iniziativa: “Catania Football Club rende noto che in occasione del match con il Benevento sarà allestito un maxischermo al Massimino per consentire a tutti i tifosi rossazzurri di assistere alla gara in diretta televisiva. Sarà consentito l’accesso alla tribuna A con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza omologata”.

Sugli spalti dell’impianto catanese si sono radunati circa 4.500 sostenitori. Presente anche il presidente Ross Pelligra che, per protesta, aveva annunciato che non avrebbe seguito la squadra in Campania. Accolto dai cori “Saro” e “Uno di noi”, il patron ha assistito insieme ai tifosi alla sfida che può indirizzare la stagione della squadra di Toscano contro il Benevento di Floro Flores.

