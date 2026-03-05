Lecco, Valente non è in discussione: "La società mi è vicina. L'idea ci ha resi già forti"

Voltare pagina e ripartire subito. È questo il messaggio che arriva da Federico Valente dopo la sconfitta del Lecco contro il Renate, con la squadra già proiettata verso il prossimo impegno contro l’Arzignano. Il tecnico ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di Lecco Channel News, invitando l’ambiente a mantenere calma e fiducia nel lavoro svolto.

Valente ha sottolineato come il gruppo debba reagire senza perdere equilibrio: “Questa squadra non è abituata a momenti del genere, ma dobbiamo restare lucidi nel lavoro e nelle parole. I ragazzi danno tutto per questa maglia in ogni partita e allenamento. Il primo gol subito è stato un episodio, ma deve darci la forza per rimanere concentrati”.

L’allenatore ha ricordato anche i cambiamenti avvenuti nella rosa negli ultimi mesi: “A gennaio abbiamo fatto cinque o sei cambi e forse non siamo ancora completamente a posto. Per questo chiediamo anche un po’ di pazienza”.

Il tecnico ha poi parlato del rischio di lasciarsi trascinare da un clima negativo: “Il pericolo è non vedere più la spiaggia e farsi condizionare dal momento. Se un allenatore perde lucidità diventa tutto più complicato. Io guardo sempre a un progetto a lungo termine: i risultati sono calati, ma la cosa più importante è arrivare bene ai playoff”.

Infine Valente ha respinto qualsiasi ipotesi di isolamento da parte del club: “La società è sempre vicina. Il rapporto con Bonfanti e Minadeo è molto stretto. Il nostro è un progetto su due anni e stiamo completando il primo: l’idea ci ha resi forti in passato e lo farà anche in futuro”.