Bonaventura si ritira, dal Milan alla Fiorentina: il saluto dei club della sua carriera
Giacomo Bonaventura appende gli scarpini al chiodo. Il centrocampista, che ha vestito diverse maglie del campionato di Serie A, ha annunciato oggi il ritiro. Tra i primi club a salutarlo, c’è stato il Milan, che su X ha scritto: “Grazie, Jack. È stato un viaggio bellissimo”. In rossonero, Bonaventura ha giocato dal 2014 al 2020, collezionando 184 presenze e 35 gol in tutte le competizioni.
Ai saluti si è poi unita anche la Fiorentina che, sempre su X, ha scritto: "Una carriera da ricordare. Congratulazioni e buona fortuna per il futuro, Jack". In viola, Bonaventura ha giocato dal 2020 al 2024: 162 presenze e 22 gol, considerando tutte le competizioni.
