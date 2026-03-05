Serie C, 30ª giornata: i parziali delle gare del Girone C. Pari tra Benevento e Catania

Si sono appena chiusi i primi tempi delle sei partite che chiudono la trentesima giornata del Girone C di Serie C. Il big match tra Benevento e Catania è equilibrato: 1-1 il parziale, con i sanniti bravi a riprendere gli etnei. Avanti la Casertana nel derby con la Salernitana, così come il Crotone con la Cavese. Di seguito i risultati quando siamo al 45'.

SERIE C - 30ª GIORNATA

GIRONE C

Casarano-Siracusa 0-0

Giugliano-Monopoli 1-0

18' Zammarini

Latina-Sorrento 1-0

40' Lipani

Picerno-Atalanta U23 1-0

40' Pugliese

Ora in campo (parziale)

Altamura-Foggia 0-0

Audace Cerignola-Trapani 3-1

10' Ruggiero, 30' Gambale, 39' Paolucci, 45'+9' Celeghin

Benevento-Catania 1-1

22' Lunetta, 25' Lamesta

Casertana-Salernitana 1-0

37' Butic

Crotone-Cavese 1-0

25' Gomez

Potenza-Cosenza 1-2

4' Emmausso, 27' Selleri, 39' Florenzi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Alcione Milano-Giana Erminio 1-1

74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)

Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1

7’ Moretti

Ospitaletto-Pro Patria 0-0

Pergolettese-Pro Vercelli 2-0

60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)

AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0

73’ Sali

Cittadella-Inter U23 1-1

10’ Amerighi (I), 82’ Rabbi (C)

Vicenza-Trento 2-3

32’ [rig.] Capone (T), 34’ e 46’ Pellegrini (T), 54’ Rauti (V), 66’ Stucker (V)

Lecco-Renate 0-3

17’ Delcarro, 52’ [rig.] Cali, 73’ Karlsson

Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3

45’+4’ Toci (D), 55’ Marconi (D), 64’ Jonsson (T), 74’ Vertainen (T), 83’ [rig.] Burrai (D)

Virtus Verona-Novara 0-2

12’ Ledonne, 64’ D’Alessio

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Gubbio-Carpi 2-1

20' Varone (G), 52' Hraiech (G), 90'+6 Lombardi (C)

Pontedera-Juventus Next Gen 0-1

33' Deme

Vis Pesaro-Bra 2-1

64' Machin (V), 88' Fiordaliso (B), 90'+4 Nicastro (V)

Arezzo-Ternana 1-2

31' Ferrante (T), 45' Cianci (A), 70' Dubickas (T)

Livorno-Perugia 1-2

52' Montevago (P), 81' Bacchin (P), 90'+4 [rig.] Dionisi (L)

Pineto-Forlì 3-2

30' Baggi (P), 57' Schirone (P), 67' Franzolini (F), 82' [rig.] Trombetta (F), 90'+5 Nebuloso (P)

Ravenna-Pianese 0-0

Torres-Guidonia Montecelio 2-1

31' Sorrentino (T), 67' Mastinu (T), 82' [rig.] Esempio (G)

Sambenedettese-Ascoli 0-1

89' Corazza

Riposa: Campobasso

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva