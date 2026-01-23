Mi manda De Rossi: Venturino, il piccolo Grifone pronto a crescere alla corte di Gasperini

Una trattativa lampo. Quasi a sorpresa. Lorenzo Venturino è pronto ad approdare nella capitale alla corte di Gian Piero Gasperini. Un'operazione che si va a concludere sulla base del prestito con diritto di riscatto in favore della Roma con l'attaccante pronto a mettersi a disposizione dei nuovi compagni e del tecnico piemontese, da sempre molto bravo nel plasmare i giocatori giovani e di prospettiva facendoli maturare e rendere molto bene. Una bella opportunità per il ragazzo che si è detto da subito molto entusiasta della sua nuova avventura: "Mi sento pronto e contento. Non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato al suo arrivo nella capitale.

Mi manda De Rossi

Poche le presenze quest'anno con la maglia del Grifone per il ragazzo genovese e cresciuto nella Cantera rossoblù. Tre con un assist in campionato e due in Coppa Italia per un totale di 105 minuti. Si è assunto la responsabilità del poco impiego del ragazzo De Rossi che da vero leader ha comunque definito il ragazzo come suo "protetto". Uno sponsor non da poco per l'attaccante che nella scacchiera giallorossa può giocare da sottopunta o da esterno.

I due gol contro il Bologna

Giocatore molto rapido e di grande qualità, nella passata stagione ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A nell'ultima giornata di campionato in quel di Bologna. Quando Patrick Vieira gli ha dato una chance dal primo minuto. E Lorenzo Venturino l'ha colta al volo.