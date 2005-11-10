Che partita a Bergamo: ancora Schmid, Atalanta-Frosinone è 1-2 dopo 18 minuti
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Simone Bernabei
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Oggi alle 15:20Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 15:20Serie A
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© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Partita pazza a Bergamo, col Frosinone che torna avanti sull'Atalanta ancora con Romano Schmid, autore di una doppietta nei primi 18 minuti.
Il trequartista è bravo ad inserirsi al centro dell'area, sfruttando un perfetto assist basso di Ghedjemis. Prima della convalida, controllo VAR per un possibile fuorigioco attivo di Kvernadze, con la rete che però viene convalidata. Dopo 18 minuti Atalanta-Frosinone è 1-2.
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