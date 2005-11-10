Ederson si fa perdonare: gol su rigore al 33', Atalanta-Frosinone è 2-2
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 15:33Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 15:33Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
A Bergamo non c'è un attimo di sosta, con l'Atalanta che trova il pareggio contro il Frosinone al minuto 33 con Ederson.
Il brasiliano si fa perdonare dopo l'errore sul primo gol del Frosinone, col gol del 2-2 su calcio di rigore assegnato dal VAR per tocco di mano di Cittadini in area.
Altre notizie Serie A
Oggi
15:38 Serie A
Inter, Zielinski: "Rosa più ampia e di qualità, possiamo cambiare le gare in qualsiasi momento"
15:31 Serie ALive TMW
Live TMWChivu: "Non dobbiamo mai accontentarci mai. Lavelli? Lasciamolo lavorare in pace"
15:30 Serie A
Inter, Lavelli studia: "In attacco ci sono 4 fenomeni, cerco di rubare un po' da tutti"
15:26 Serie A
Magia di Ellertsson: palla sotto il sette e Genoa in vantaggio 1-0 sul Venezia al “Ferraris”
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi