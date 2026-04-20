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"State calmini..." Ma i tifosi sognano: la Juve dopo il gol di Gatti ha cambiato marcia

"State calmini..." Ma i tifosi sognano: la Juve dopo il gol di Gatti ha cambiato marciaTUTTO mercato WEB
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:40Serie A
Raimondo De Magistris

Trentuno punti in sedici partite, cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare. La Juventus ieri sera allo Stadium ha battuto il Bologna al termine di una sfida a senso unico. La partita è finita 2-0, un match deciso dai gol di David e Thuram che poteva concludersi anche con un risultato più rotondo vista la disparità di forze in campo. "Ciò che non dovevamo sbagliare visti anche i risultati del giorno prima era l'atteggiamento. Dovevamo entrare forte subito e mantenerla, perché c'era la possibilità di prenderci un vantaggio visto quello che ha passato in settimana il Bologna. Con un'intensità corretta in partita, ci sarebbero stati vantaggi e questo l'hanno fatto benissimo tutti", ha dichiarato un Luciano Spalletti decisamente soddisfatto al termine della gara.

La classifica adesso sorride ai bianconeri: +5 sulla coppia Como e Roma. Addirittura la possibilità di aggredire chi è davanti già nel prossimo turno quando a San Siro Bremer e compagni sfideranno il Milan di Allegri che ha tre punti in più. E' una Juventus che nelle ultime settimane ha cambiato marcia, una squadra che non solo sta blindando il posto Champions, ma che ora punta anche a migliorare la sua classifica. Una Juventus che ha iniziato la sua risalita un paio di mesi fa, proprio in uno scontro diretto, e che ora non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Tutti nasce dal gol di Federico Gatti al 93esimo di Roma-Juventus. Al 90esimo di quella sfida i bianconeri erano sotto 3-2, a meno sette punti dai giallorossi, poi la rete del pareggio quando i tifosi dell'Olimpico erano pronti a festeggiare ha permesso ai bianconeri di strappare il pari e restare a -4. Di spiccare il volo nelle gare successive. Dopo quel match la squadra di Spalletti ha conquistato cinque vittorie e un pareggio. Ha rimontato nove punti sulla Roma e sei sul Como. Un cammino da corsa Scudetto, una rincorsa che fa sognare i tifosi anche in vista della prossima stagione. "Stiamo calmini tutti.. se si vince una partita si pensa a vincere il campionato il prossimo anno. Serve una camomilla per tutti", ha dichiarato Spalletti ieri nel pre-gara. Però con una Juventus così per i tifosi sognare in grande è quasi inevitabile...

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