Il punto sulla B: Avellino e Carrara sognano, cosa succede al Sudtirol?

I sei gol subiti da un maestro della fase difensiva come Fabrizio Castori, l’Empoli che proprio non riesce a risollevarsi, Avellino e Carrarese che sognano un piazzamento playoff e un Bari in caduta libera che rinuncia deliberatamente al proprio capitano Pucino su precisa indicazione di un allenatore – Longo – che certo non sta facendo meglio dei predecessori. C’è tanta carne a cuocere in questa quart’ultima giornata del campionato di serie B, con alcuni verdetti che sembrano ormai imminenti. Lo 0-3 del San Nicola sa tanto di definitiva consacrazione per un Venezia bello da vedere e che sta viaggiando a ritmo altissimo: Stroppa è a un passo dalla quarta promozione in A della sua carriera da allenatore dopo Crotone, Monza e Cremonese. Alle spalle dei lagunari non mollano Monza e Frosinone. I brianzoli offrono una prova finalmente convincente e sbancano per 0-3 uno stadio difficile come Marassi: la Sampdoria sarà ora attesa dalla difficile trasferta di Cesena e la classifica non consente di dormire sonni tranquilli. Benissimo anche il Frosinone: rimonta a Modena, Alvini emozionato in conferenza stampa e sensazione che il calendario possa essere un alleato pur con gli scontri diretti a sfavore.

Al quarto posto resta il Palermo, 12 punti in più della quinta e addirittura +24 dall’ottava. Quanto basta per dare ragione a Inzaghi che solo il ritmo forsennato del terzetto di testa abbia fatto passare in secondo piano un percorso di livello assoluto, con una piazza che non smette mai di emozionare tutti gli appassionati di calcio e che, settimana dopo settimana, manifesta amore smisurato. Un fattore che in ottica spareggi può fare la differenza. Si dividono la posta in palio Juve Stabia e Catanzaro, risultato giusto per quanto visto nell’arco dei 90 minuti. Le vespe, al termine di una settimana tremenda per le note vicende societarie, hanno ricevuto l’abbraccio di oltre seimila tifosi, disputando un buon primo tempo prima del calo nella ripresa culminato con l’ennesima rimonta subita in zona Cesarini. Il calo del Cesena (che sin qui non ha tratto benefici dalla cura Cole) consente ad Avellino e Carrarese di inserirsi prepotentemente nella corsa playoff, con 43 punti che sanno di salvezza anticipata e che permettono di guardare al futuro con ottimismo. I lupi sbancano 0-2 il Mantova mostrando cinismo e personalità, i toscani fermano sul 2-2 un Pescara mai domo e che ha ancora la possibilità di mantenere la categoria. Preziosissimo 1-0 del Padova, col fattore Euganeo che aiuta e non poco: due su due con la nuova curva gremita e Breda che proverà a riscattare le esperienze fallimentari di Salerno e Terni pur con regressi sul piano del gioco. 1-1 che non serve sostanzialmente a nessuno tra Empoli ed Entella, la Reggiana vanifica la vittoria sulla Carrarese e trema come non mai, lo Spezia rifila sei reti a un Sudtirol irriconoscibile, ma penalizzato anche dall’ennesima espulsione di una stagione che si sta complicando proprio quando l’ottavo posto era a un passo.

Risultati

Sampdoria-Monza 0-3: 5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna

Bari-Venezia 0-3: 20' e 45+2' Haps, 52' Adorante

Mantova-Avellino 0-2: 63' Missori, 86' Favilli

Modena-Frosinone 1-2: 41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)

Spezia-Sudtirol 6-1 8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio

Palermo-Cesena 2-0: 9' e 71' Pohjanpalo

Juve Stabia-Catanzaro 1-1: 18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)

Carrarese-Pescara 2-2: 19' Distefano (C), 35' Letizia (P), 61' Acampora (P), 84' Bouah (C)

Padova-Reggiana 1-0: 80' Seghetti

Empoli-Virtus Entella 1-1: 13' Guiu (V), 50' Magnino (E)

Classifica:

Venezia 75

Monza 72

Frosinone 72

Palermo 68

Catanzaro 56

Modena 52

Juve Stabia 49

Cesena 44

Carrarese 43

Avellino 43

Mantova 40

SudTirol 40

Sampdoria 40

Padova 40

Empoli 37

Virtus Entella 36

Bari 34

Pescara 33

Spezia 33

Reggiana 33