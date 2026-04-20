Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

In attesa di Lecce-Fiorentina, monday night del 33° turno di Serie A, questa domenica ha visto la classifica del nostro massimo campionato prendere una direzione ancor più netta. Se il Genoa, forte del successo col Pisa in rimonta, è ormai sereno in chiave salvezza, la Juventus con la vittoria contro il Bologna consolida il quarto posto e mette nel mirino il duo di squadre che le sta davanti. Di seguito la graduatoria aggiornata:

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 78 (33 partite giocate)

Milan 66 (33)

Napoli 66 (33)

Juventus 63 (33)

Como 58 (33)

Roma 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (33)

Lazio 47 (33)

Sassuolo 45 (33)

Udinese 43 (33)

Torino 40 (33)

Genoa 39 (33)

Parma 39 (33)

Fiorentina 35 (32)

Cagliari 33 (33)

Cremonese 28 (33)

Lecce 27 (32)

Verona 18 (33)

Pisa 18 (33)

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Sfida delicata al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina, in programma lunedì 20 aprile alle 20:45. I salentini arrivano da un momento complicato, con quattro sconfitte consecutive che hanno riaperto scenari preoccupanti in chiave salvezza. Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti con diverse assenze, ma ritrova almeno Banda e Pierotti. Nel suo 4-2-3-1 spazio a Falcone tra i pali, difesa con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. In mediana Ramadani e Ngom, con Coulibaly sulla trequarti. Davanti il tridente Pierotti-Stulic-Banda. Situazione diversa per la Fiorentina, che dopo l’eliminazione dalla Conference League può concentrarsi sul campionato. La squadra di Paolo Vanoli ha l’occasione di chiudere definitivamente il discorso salvezza. Restano però alcune assenze pesanti, tra cui Kean. Nel 4-1-4-1 davanti a De Gea ci sarà Rugani, con Ranieri e Pongracic in ballottaggio. Sulle fasce Dodò e Gosens (insidiato da Balbo), mentre in mezzo agiranno Fagioli, Ndour e Mandragora. Sugli esterni Gudmundsson e Solomon, con Piccoli riferimento offensivo, anche se non è esclusa una chance dal 1’ per il giovane Braschi.