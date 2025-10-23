Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Dzeko: "Due punte un vantaggio, il mister decide. L'importante è vincere"

Fiorentina, Dzeko: "Due punte un vantaggio, il mister decide. L'importante è vincere"
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:00Serie A
Andrea Carlino

Edin Dzeko commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-0 della Fiorentina contro il Rapid Vienna in Conference League, con reti di Ndour, Dodo e Gudmundsson. L'attaccante viola analizza il sistema di gioco con due punte e l'importanza del risultato di squadra: "Non so se è stata la migliore partita nostra, ma ogni vittoria porta sempre qualcosa di positivo. Adesso bisogna tornare a vincere anche in campionato, perché siamo in ritardo e dobbiamo dare di più. Dopo sette partite senza vittoria, c'è pressione. Giochiamo la prossima in casa e speriamo che arrivino i tre punti, anche se non sarà facile perché il Bologna è una squadra che gioca bene”.

Sul sistema con due punte in campo
"Quando siamo in due davanti, secondo me come la vedo io il calcio, come lo vedo in campo, penso che per tutte e due può essere una cosa importante che hai un compagno vicino. Ma anche per la squadra: quando siamo in difficoltà ci sono sempre due punte come riferimento, puoi giocare sia la palla lunga che la palla rasoterra tra di loro. Ovviamente è una soluzione, però il mister decide. Il mister sicuramente prepara la partita al massimo, come oggi ma anche domenica."

Sull'importanza del collettivo rispetto ai singoli
"Chi gioca, chi non gioca non è importante. L'importante alla fine è far bene e vincere. Magari mettiamo un po' di pressione, no? Sto scherzando, ovviamente non vogliamo dire troppo, ma noi non diciamo niente."

