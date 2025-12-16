Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Becao fuori rosa, ci pensa il Genoa. I nomi di mercato per il Grifone tra difesa e centrocampo

Becao fuori rosa, ci pensa il Genoa. I nomi di mercato per il Grifone tra difesa e centrocampoTUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 14:52Serie A
Dimitri Conti

Dalla scorsa settimana Rodrigo Becao (29 anni) è fuori rosa al Fenerbahce e per il difensore brasiliano ex Udinese potrebbe anche profilarsi un ritorno nella nostra Serie A, dove ha già militato con i bianconeri del Friuli tra il 2019 e il 2023.

Se nelle passate giornate la squadra di Serie A messa più vicina a Becao è stata la Fiorentina, i viola non sono gli unici interessati a lui in vista del mercato di gennaio. Come riferisce l'edizione odierna de Il Secolo XIX, c'è infatti anche il Genoa sulle tracce del centrale difensivo classe '97, apprezzato però anche da Mourinho, che lo ha allenato proprio a Istanbul e se lo porterebbe volentieri con sé anche al Benfica. Altro nome che accomuna il Grifone e la Fiorentina nell'interesse è quello di Diego Coppola del Brighton, che sarebbe anch'egli un cavallo di ritorno nel campionato italiano, dopo appena qualche mese di trascorso al Brighton. Su quest'ultimo c'è però pure il Bologna.

Non solo la difesa, però, perché il Genoa cerca rinforzi anche per il centrocampo. E vengono fatti diversi nomi: il veterano Nemanja Gudelj, in scadenza con il Siviglia, oltre a Nicolò Pisilli della Roma. Spuntano anche due nomi alternativi, come quelli di Amir Richardson della Fiorentina e Matias Vecino che potrebbe lasciare la Lazio nel prossimo calciomercato di gennaio.

Articoli correlati
Serie A, la Flop 20 dopo 15 giornate: David il peggiore. La Fiorentina piazza 8 giocatori... Serie A, la Flop 20 dopo 15 giornate: David il peggiore. La Fiorentina piazza 8 giocatori
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 15 giornate: Caprile balza in piazza d'onore Serie A, i migliori 5 portieri dopo 15 giornate: Caprile balza in piazza d'onore
Genoa, due giocatori da valutare per l'Atalanta: Messias nuovamente ai box Genoa, due giocatori da valutare per l'Atalanta: Messias nuovamente ai box
Altre notizie Serie A
Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia... Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente... TMWCalhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Bologna quasi al completo: Skorupski e Vitik partono per Riad e c'è anche un giovane... Bologna quasi al completo: Skorupski e Vitik partono per Riad e c'è anche un giovane
Becao fuori rosa, ci pensa il Genoa. I nomi di mercato per il Grifone tra difesa... Becao fuori rosa, ci pensa il Genoa. I nomi di mercato per il Grifone tra difesa e centrocampo
Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 15 giornate: Chivu balza al comando Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 15 giornate: Chivu balza al comando
L'agente Dragicevic: "Mlacic impressionante, diventerà un top. È seguito da grandi... Esclusiva TMWL'agente Dragicevic: "Mlacic impressionante, diventerà un top. È seguito da grandi club"
Infortunio Gosens: ricaduta prima del Sassuolo, rischia di rientrare solo nel 2026... TMWInfortunio Gosens: ricaduta prima del Sassuolo, rischia di rientrare solo nel 2026
Serie A, la Flop 20 dopo 15 giornate: David il peggiore. La Fiorentina piazza 8 giocatori... Serie A, la Flop 20 dopo 15 giornate: David il peggiore. La Fiorentina piazza 8 giocatori
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
3 Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva
4 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
5 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.1 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.2 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.3 Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!
Immagine top news n.5 Thiago Silva di ritorno a Milano? Lo direbbe Adriano Galliani (citando Venditti)
Immagine top news n.6 I due sogni (impossibili) per il centrocampo di Comolli per la Juventus
Immagine top news n.7 Roma, (altro) 1-0 al Como: Gasperini vede Conte. Fabregas perde Diao: "Male al flessore"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.2 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna quasi al completo: Skorupski e Vitik partono per Riad e c'è anche un giovane
Immagine news Serie A n.2 Becao fuori rosa, ci pensa il Genoa. I nomi di mercato per il Grifone tra difesa e centrocampo
Immagine news Serie A n.3 Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 15 giornate: Chivu balza al comando
Immagine news Serie A n.4 L'agente Dragicevic: "Mlacic impressionante, diventerà un top. È seguito da grandi club"
Immagine news Serie A n.5 Infortunio Gosens: ricaduta prima del Sassuolo, rischia di rientrare solo nel 2026
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la Flop 20 dopo 15 giornate: David il peggiore. La Fiorentina piazza 8 giocatori
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei tifosi è positivo"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, non solo Valoti in casa Cremonese: piace anche il difensore Sernicola
Immagine news Serie B n.4 Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La nota
Immagine news Serie B n.5 Bari, Kassama torna titolare: “Serve più coraggio. Vivarini ci sprona sul piano emotivo"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria sotto osservazione FIGC: verifiche sul ruolo di Salvatore Foti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, gli arbitri della 19ª giornata di campionato: Bozzetto per Vicenza-Triestina
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, uno scout di Serie B ieri sera al 'Benelli' per visionare Vezzoni
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, contro il Pineto si decide il futuro di Di Carlo: tre i nomi in caso di esonero
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, nota di smentita su Capuano: "Il mister gode di fiducia totale, solida e mai venuta meno"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, presentata la maglia per gli 80 anni del club: si rifà alla stagione 70/71
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lo 'scorpione' di Ovalle vince il Marta Award: è il miglior gol al femminile del 2025
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, si ferma Barbara Bonansea: lesione alla coscia sinistra
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere