Becao fuori rosa, ci pensa il Genoa. I nomi di mercato per il Grifone tra difesa e centrocampo

Dalla scorsa settimana Rodrigo Becao (29 anni) è fuori rosa al Fenerbahce e per il difensore brasiliano ex Udinese potrebbe anche profilarsi un ritorno nella nostra Serie A, dove ha già militato con i bianconeri del Friuli tra il 2019 e il 2023.

Se nelle passate giornate la squadra di Serie A messa più vicina a Becao è stata la Fiorentina, i viola non sono gli unici interessati a lui in vista del mercato di gennaio. Come riferisce l'edizione odierna de Il Secolo XIX, c'è infatti anche il Genoa sulle tracce del centrale difensivo classe '97, apprezzato però anche da Mourinho, che lo ha allenato proprio a Istanbul e se lo porterebbe volentieri con sé anche al Benfica. Altro nome che accomuna il Grifone e la Fiorentina nell'interesse è quello di Diego Coppola del Brighton, che sarebbe anch'egli un cavallo di ritorno nel campionato italiano, dopo appena qualche mese di trascorso al Brighton. Su quest'ultimo c'è però pure il Bologna.

Non solo la difesa, però, perché il Genoa cerca rinforzi anche per il centrocampo. E vengono fatti diversi nomi: il veterano Nemanja Gudelj, in scadenza con il Siviglia, oltre a Nicolò Pisilli della Roma. Spuntano anche due nomi alternativi, come quelli di Amir Richardson della Fiorentina e Matias Vecino che potrebbe lasciare la Lazio nel prossimo calciomercato di gennaio.