Iacchetti: "Pio Esposito mi ricorda Van Basten. Meglio lo Scudetto della Champions, tutta la vita"

Enzo Iacchetti, grande tifoso nerazzurro e conduttore di Striscia la Notizia, ha parlato a Tuttosport del +5 dell'Inter in classifica dopo il pari del Milan contro la Roma: "L’Inter è già in fughetta, insomma, dai diciamo di sì. Pio Esposito? Mi piace tantissimo. Pio mi ricorda il più grande centravanti di tutta la storia del Milan, Marco Van Basten. Pio ha forza, tecnica, la potenza nel proteggere ogni pallone che gli arriva e poi quella visione di gioco che da attaccante hanno in pochi. E Van Basten era uno di questi. Spero che diventi come lui, perché farebbe un sacco di gol. E che gol".

Se Iacchetti dovesse scegliere tra la vittoria dello scudetto e quella della Champions League, non avrebbe dubbi nel preferire il tricolore per "tutta la vita".