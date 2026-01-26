Il Venezia pronto a mollare la pista Ambrosino. Il tedesco Lauberbach è l'alternativa

Dopo le ultime vicende che hanno visto contrapposti il procuratore Mario Giuffredi e il Napoli il Venezia sembra aver mollato la pista Giuseppe Amrbosino, con cui era stato trovato un accordo, per virare su un altro profilo per potenziare l'attacco.

L’agente dell’attaccante italiano infatti nei giorni scorsi si era scagliato nei confronti del tecnico partenopeo Antonio Conte per aver bloccato l’uscita del ragazzo verso il club lagunare (“Deve decidere se Marianucci e Ambrosino sono giocatori da Napoli. Non deve tenerli in ostaggio. Abbiamo già da tanto un accordo con Cremonese e Venezia, ma questo signore è un mese che non libera i giocatori”). Parole a cui il tecnico ha risposto mettendo fuori rosa i due giocatori che ora rischiano di restare ai margini del club azzurro fino a fine stagione.

Come riporta Trivenetogoal.it il Venezia aspetterà un’apertura nella giornata di oggi altrimenti cambierà definitivamente obiettivo virando su Lion Lauberbach, classe ‘97 del Mechelen con cui ha messo a segno sette reti in 24 presenze. Il centravanti tedesco piace anche al Pisa, ma il Venezia lo segue già da una decina di giorni anche se ancora non ha trovato l’accordo. Nelle prossime ore sarà però chiaro se ci sarà un’accelerazione in questa direzione.