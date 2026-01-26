Serie C, oggi si completa la 23ª giornata: due posticipi in programma nel Girone A

Si chiude oggi la 23ª giornata di Serie C con due posticipi riguardanti entrambi il Girone A. Le due sfide in programma oggi sono Lecco-Inter U23 e L.R. Vicenza-Cittadella. Di seguito il riepilogo della giornata fin qui.

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026

GIRONE A

Già giocate

Triestina – Lumezzane 2-1

72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)

Albinoleffe – Trento 1-2

47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)

Union Brescia – Renate 1-2

24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)

Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2

3' Cernigoi (V), 49' e 77' Iotti (P), 84' Pagliuca (V)

Giana Erminio – Arzignano Valchiampo 2-1

6' Bernardi (A), 61' Ruffini (G), 90'+5 Lischetti (G)

Novara – Pro Patria 3-0

30' Alberti (N), 45'+1 e 53' [rig.] Lanini (N), 59' Tunjov (P)

Domenica 25 gennaio

Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi 5-0

32' e 76' Muroni, 52' e 64' Pitou, 56' Scuderi

Pergolettese-Ospitaletto 1-0

36' Jaouhari

Lunedì 26 gennaio

Ore 20.30 - Lecco – Inter U23

Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56*, Lecco 44*, Union Brescia 43, Cittadella 36*, Alcione Milano 36, Renate 35, Inter U23 34*, Trento 34, Giana Erminio 32, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Arzignano Valchiampo 27, Novara 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Carpi – Ternana 0-1

79' Orellana

Torres – Bra 1-1

2' Sinani (B), 36' Sala (T)

Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1

45'+2 Tenkorang (R), 90'+7 Sannipoli (G), 90'+11 Solini (R)

Sambenedettese – Pianese 0-2

74' Fabrizi, 90'+5 Sussi

Arezzo – Juventus Next Gen 1-0

20' Tavernelli

Ascoli – Perugia 2-1

33' D'Uffizi (A), 55' [aut.] Gori (A), 90' [rig.] Rizzo Pinna (A)

Gubbio-Forlì 2-0

4' Di Massimo, 45' Zallu

Livorno-Vis Pesaro 2-1

15' rig. Di Carmine (L), 79' Malagrida (L),83' Stabile (VP)

Pineto-Campobasso 1-0

22' rig. D'Andrea

Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 52, Ravenna 45, Ascoli 40, Pineto 36, Pianese 31, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 23, Bra 21, Perugia 19, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - * una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Giugliano – Cavese 0-0

Benevento – Siracusa 3-2

20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)

Latina – Foggia 2-0

33' Fasan, 41' Parigi

Casarano – Picerno

4' e 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 90'+2 Leonetti (C)

Crotone – Potenza 2-0

42' Maggio, 52' Di Pasquale

Team Altamura – Atalanta U23 1-1

45' Comi (A), 49' Grande (T)

Casertana – Trapani 0-1

81' Nina

Catania – Cosenza 2-0

34' Jimenez, 76' Lunetta

Sorrento – Salernitana 0-2

41' Villa, 90'+6 Lescano

Audace Cerignola – Monopoli 0-0

Classifica: Catania 51, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Crotone 34, Monopoli 34, Audace Cerignola 32, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva