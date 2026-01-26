TMW
Avellino, per l'attacco spunta il nome di Fila del Venezia
L’Avellino starebbe pensando di rinforzare il proprio reparto offensivo con un attaccante strutturato e per questo guarderebbe a un calciatore in uscita dal Venezia. Il nome, come raccolto dalla redazione di TMW sarebbe quello di Daniel Fila, classe 2002 autore di due reti in 15 presenze in Serie B con i lagunari.
Una trattativa che però non si prospetta facile visto che il ceco è uno dei giocatori che il Venezia potrebbe girare in prestito al Pescara – assieme al centrocampista Cheick Condè – per arrivare a quel Matteo Dagasso che oggi sosterrà le visite mediche con i veneti e abbassate l’esborso economico. Gli irpini sembrano comunque intenzionati a fare un tentativo.
Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
